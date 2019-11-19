مصر تبحث عن التأهل للنهائي وأولمبياد طوكيو 2020 من بوابة جنوب إفريقيا November 19, 2019 12:54 3:00 دقيقة سيسعى المنتخب المصري للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت ثلاثة وعشرين عاما وضمان مكانه في أولمبياد طوكيو العام القادم عندما يواجه منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 10:44 دقيقة فوريست غرين روفرز: أول ناد صديق للبيئة في العالم 0:25 دقيقة مباراة تونس وغينيا الاستوائية - التغطية الخاصة 4:30 دقيقة إسبانيا تكتسح رومانيا في طريقها إلى اليورو 4:57 دقيقة إيطاليا تقسو على أرمينيا 3:48 دقيقة سويسرا والدنمارك إلى نهائيات يورو 2020 12:06 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة الاتحاد البيضاوي يحقق المفاجأة ويحرز اللقب 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 8:13 دقيقة طارق مؤمن ورنيم الوليلي زوجان رائعان وبطلان من ذهب 0:36 دقيقة الأهلي يقيل الإسباني روبين دي لا بيرير من منصبه