الحادثة المأساوية نتجت عن تدافع مشجّعين حاولوا دخول استاد "كووس كاتلان" لمتابعة مباراة كرة قدم في الدوري المحلي بين فريقي أليانسا وسي دي فاس، ما أسفر عن وقوع أكثر من عشرة قتلى في حصيلة أولية، فيما نُقل أكثر من مئة مصاب لتلقي العلاج في المستشفيات.

