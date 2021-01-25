وحسب الشرطة البرازيلية، فإن الطائرة سقطت بعد لحظات فقط من إقلاعها من بورتو ناسيونال وعلى متنها رئيس نادي بالماس المنتمي لأندية الدرجة الرابعة ولوكاس ميرا، إضافة إلى أربعة لاعبين كانوا في طريقهم إلى غويانيا تحضيرا لمواجهة فيلا نوفا، وقد قضوا جميعا في الحادث.

