وبحسب هذه المصادر سيبحث الكاف والاتحاد القطري في موعد المباراة التي ستجمع الأهلي المصري بنهضة بركان المغربي، ومن المرجح أن تلعب المباراة قبل نحو أسبوع من انطلاق كأس العالم للأندية في الدوحة.

وجاء قرار إعادة المباراة إلى قطر بناء على طلب الشركة الراعية لمسابقات الكاف والتي أوضحت للجنة التنفيذية أن لديها التزامات تعاقدية بشأن إقامة المباراة في الدوحة.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على جاره وغريمه الأزلي نادي الزمالك على استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

في المقابل، تمكن فريق نهضة بركان المغربي من تحقيق لقب كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه بعد أن فاز في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون رد.

واحتضنت الدوحة مباراة السوبر الإفريقي انطلاقاً من عام 2019 حيث نال الرجاء البيضاوي الكأس على حساب الترجي الرياضي التونسي 2-1 ثم استضافت قطر مرة أخرى هذه المواجهة في فبراير 2020 فتمكن الزمالك من احراز اللقب أمام الترجي الرياضي 3-1.

