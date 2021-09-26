وطالب الاتحاد الإفريقي في خطاب جديد اليوم الأحد أندية الهلال والمريخ وأهلي مروي بتسمية ملاعب خارج السودان لمباريات الدور الثاني التمهيدي من دوري الأبطال وكأس الاتحاد بعد استبعاد ملعب الأبيض، وكشف نادي المريخ في بيان صادر عن المكتب الإعلامي أن “ الكاف " طالب النادي بتسمية ملعب خارج السودان لمباراة الفريق أمام زاناكو الزامبي في الدور التمهيدي من دوري الأبطال قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل.

