مشجع لفلامينغو يطلق على طفله اسما مركباً من أسماء نجوم الفريق من قبل beIN SPORTS March 22, 2021 21:19 3:34 دقيقة عشقُ الساحرة المستديرة قد يصيب بعضاً من محبي اللعبة بما يشبه الجنون، هذا هو حال مشجع برازيلي لنادي فلامينغو، اختار لطفلِه المولود حديثاً اسما مركباً من أسماء عدد من نجوم الفريق. تقارير إخبارية فلامينغو مواقف وطرائف رياضية -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:52 دقيقة خوليت يثني على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 3:34 دقيقة عشق من نوع خاص لفريق فلامينغو 0:41 دقيقة تقارير تؤكد قرب ألونسو من مونشنغلادباخ 2:36 دقيقة صراع قوي ومثير على لقب الـ"ليغا" 0:43 دقيقة فاران يشير إلى ضرورة تقديم أداء جيد 0:37 دقيقة إقالة نيستا من تدريب فروزينوني 2:47 دقيقة حظر الجماهير الأجنبية يوجه ضربة للسياحة اليابانية