وشكلت جماهير التانغو لوحات احتفالية رائعة في قطر وهي تساند ليونيل ميسي ورفاقه في طريقهم نحو الظفر بالنجمة المونديالية الثالثة.

وتسلم كارلوس تولا باسكوال الثمانيني الجائزة عن عشرات آلاف المشجعين الأرجنتينيين.

وتنافس مع الجماهير الأرجنتينية في طريقها لحصد الجائزة، المشجع السعودي عبد الله السالمي الذي قطع مسافة 1860 كم في الصحراء على مدار 55 يوماً من أجل الوصول إلى قطر ومؤازة منتخب الأخضر السعودي في المونديال.

كما تفوقت جماهير التانغو على الجماهير اليابانية، التي نالت استحسان العالم أجمع بفضل سلوكها المثالي خلال المونديال، حيث اعتادت على تنظيف المدرجات بعد كل مباراة للساموراي في كأس العالم.

