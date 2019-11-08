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مباراة مصر ومالي تأتي ضمن ضمن المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لحساب "كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مصر 2019".

ويسعى المنتخب المصري إلى استهلال مشاركته في "كان 2019" بنتيجة إيجابية تعزّز من حظوظه في التتويج باللقب وتمنحه بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسيعمل "الفراعنة" على الإطاحة بمنتخب "النسور" وتفادي أي مفاجأة غير سارة قد تصعّب مهمتهم خصوصاً في ظل الانتظارات الكبيرة للجماهير المصرية للعودة إلى أجواء الأولمبياد.

وستقام البطولة على الأراضي المصرية حتّى 22 من نوفمبر الجاري بعدما كانت مقررة في زامبيا التي اعتذرت عن احتضان المنافسة القارية.

موعد مباراة مصر ومالي سيكون اليوم الجمعة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 10 بتعليق الزميل علي محمد علي.

تشكيلة منتخب مصر الرسمية

مشاهدة مباراة مصر ومالي في بث مباشر عبر الانترنت

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