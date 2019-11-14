موعد مباراة مصر وكينيا

البث المباشر لمباراة مصر وكينيا اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 18:00 بتوقيت مصر).

مباراة مصر وكينيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة مصر وكينيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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مباراة مصر وكينيا - التغطية المباشرة

05: حارس منتخب كينيا يحاول ارجاع الكرة للعب إلا ان كرته كانت ضعيفة فوصلت أمام تريزيغيه الذي سدد بجانب الخشبات الثلاثة.

بداية مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بين مصر وكينيا على أرضية استاد برج العرب

التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر :