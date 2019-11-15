موعد مباراة تونس وليبيا

البث المباشر لمباراة تونس وليبيا اليوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 بتوقيت تونس).

مباراة تونس وليبيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

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مباراة تونس وليبيا - لحظة بلحظة

38: فرجاني ساسي يقتنص كرة من الدفاع الليبي لكن تمريرته للمساكني كانت تنقصها الدقة المطلوبة

33: الخزري يفتتح التسجيل للمنتخب التونسي (1-صفر)

32: المساكني يعرقل من اللاعب ناجي دراء في المنطقة المحرمة ويتحصل على ركلة جزاء

24: المباراة متوازنة بين المنتخبين في الـ"دربي" المغاربي

20ك الحكم يرفض هدف السخيري لوجوده في التسلل

16: العارضة والحارس محمد نشنوش يقفان أمام رأسية المساكني

13: المباراة دون فرص خطيرة إلى حد الآن

بداية مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة بين تونس وليبيا على أرضية استاد الأولمبي برادس

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

تونس

فاروق بن مصطفى (حارس مرمى)، أيمن عبد النور، ياسين مرياح، علي معلول، محمد دراغر، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، يوسف المساكني، سيف الدين الخاوي، وهبي الخزري.

المدرب: منذر الكبيّر

ليبيا

محمد نشنوش (حارس مرمى)، ناجي دراء، سند الورفلي، محمد الترهوني، علي معتوق، بدر حسن، المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، محمد صولة، حمدو الهوني، أنيس سلتو.

المدرب: التونسي فوزي البنزرتي