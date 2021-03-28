السودان وجنوب إفريقيا - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 84 – هجمة منظمة رائعة للمنتخب السوداني والكرة انتهت عند محمد عبد الرحمن الذي سددها مباشرة ذهبت في الشباك الخارجية لمرمى منتخب جنوب إفريقيا.

الدقيقة 75 – على أبو عشرين حارس مرمى المنتخب السوداني واصل التألق وأنقذ مرماه من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 65 – أطهر الطاهر انبري لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء جنوب إفريقيا وسددها قوية انتهت إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 55 – هدوء في اللعب وتراجع في مستوى المباراة، المنتخب السوداني يواصل استحواذه الإيجابي على الكرة بينما يقدم منتخب جنوب إفريقيا أسوأ مستوياته إلى الآن.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 +2 – حكم اللقاء أطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب السوداني في عقر داره بهدفين دون رد.

الدقيقة 45+1 – محاولات جنوب إفريقية مستمرة واستبسال من الحارس السوداني علي أبو عشرين الذي تصدى بمهارة لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وحول الكرة لركلة ركنية.

الدقيقة 32 – المنتخب السوداني يقدم أفضل مبارياته منذ زمن طويل، لاعب الوسط ضياء محجوب يمرر كرة طويلة إلى محمد عبد الرحمن الذي سيطر على كرته بمهارة فائقة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد بيسراه مسجلاً الهدف ثاني لأصحاب الأرض.

الدقيقة 20 – منتخب جنوب إفريقيا يحاول إدراك التعادل مبكراً إلا أن الدفاع السوداني المتماسك تعامل مع الهجمات الجنوب إفريقية بقوة وحسم إلى الآن.

الدقيقة11- انفراد صريح للمنتخب الجنوب إفريقي والحارس علي أبو عشرين يتألق ويذود عن مرماه في أول اختبار حقيقي له.

الدقيقة 5 – سيف تيري يحرز هدف التقدم للمنتخب السوداني من ضربة رأس رائعة سكنت شباك الحارس الجنوب إفريقي.

الدقيقة الأولى- انطلاق المواجهة المرتقبة بين السودان وجنوب إفريقيا التي تقاك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، الفوز فقط يصعد بالمنتخب السوداني إلى النهائيات في الكاميرون، بينما يسعى المنتخب الجنوب إفريقي إلى الحصول على نقطة على الأقل لضمان التأهل.