مباراة السد والعربي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة السد والعربي في بث مباشر على beIN SPORTS

موعد مباراة السد والعربي

البث المباشر لمباراة السد والعربي يوم الجمعة 12 مايو انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السد والعربي ستكون منقولة على beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة السد والعربي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

نهائي كأس أمير دولة قطر : السد - العربي | التغطية الخاصة

29: ارتباك الخط الخلفي لفريق العربي كان أن يكلفهم هدفاً.

المحاولات تتكرر من الطرفين لكن لا أهداف إلى حد الآن في هذه المباراة المميزة.

بعد مرور 15 دقيقة على البداية، المواجهة تتسم بالندية الكبيرة والاندفاع البدني كما أن التشويق حاضر في هذه المباراة الرائعة.

بداية المواجهة المرتقبة بين السد والعربي في نهائي كأس أمير دولة قطر على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي.

التشكيلة الأساسية: السد - العربي