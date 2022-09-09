مشاهدة مباراة الزمالك والهلال

معلومات البث المباشر لمباراة الزمالك والهلال

مشاهدة مباراة الزمالك والهلال فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم الجمعة نظراً لقيمة وعراقة الفريقين.

مباراة الزمالك والهلال - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك والهلال، ستكون متوفرة مباشرةً على قناتي beIN SPORTS وbeIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة الزمالك والهلال اليوم الجمعة على الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الزمالك والهلال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

كأس سوبر لوسيل: الزمالك والهلال - التغطية الخاصة

82: زيزو أضاع طريق الشباك بتصويبة بعيدة عن الخشبات الثلاثة

72: إيغالو في التصويب وعواد في المكان المناسب لصد الكرة ومواصلة ملحمة الإبداع

67: الهلال يواصل سيطرته على مجريات المباراة وسوء التفاهم الذي كان بين الدوسري وإيغالو أضاع على الفريق السعودي فرصة تسجيل الثاني.

60: إيغالو لم يحسن التعامل مع تمريرة الشهراني فكانت تصويبته بعيدة

57: لا فرص خطيرة إلى حد هذه الدقائق... وانحصار الصراع في وسط الميدان

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية شوط ممتع بالتعادل بين الزمالك والهلال 1-1، الزعيم قام بفترة أولى رائعة استنجد فيها بمنهج الأكاديمية الذي يعتمد على الكرات القصيرة وتنويع لعبه والبحث عن العمق الذي يحدثه الثنائي ماريغا وإيغالو في محور دفاع الزمالك في المقابل كان فريق القلعة البيضاء يعتمد بشكل كبير على التنظيم الدفاعي ومحاولة الضغط على مفاتيح لعب الهلال من أجل افتكاك الكرة والاعتماد على الهجمات السريعة الخاطفة.

45+1: الحارس عواد يبقي على آمال الزمالك بالتصدي لكرة ماريغا الخطيرة

33: الجزيري حاول ركن الكرة في شباك المعيوف والأخير يردها بصعوبة لتأتي أمام زيزو الذي أدرك التعادل للقلعة البيضاء (1-1).

29: تصويبة صاروخية من سلمان الفرج لكن كرته تألق في صدها عواد

18: النيجري إيغالو في حالة انفراد، يرفع الكرة بعواد ويفتتح التسجيل للهلال (1-صفر).

17: شيكابالا أضاع الترويض فأهدر فرصة التسجيل

الزمالك يسعى لضرب حصون الفريق الأزرق بمرتدات سريعة يقودها زيزو.

14: التونسي سيف الدين الجزيري يقطع كرة في الثلث الأخير من الملعب لكن تمريرته كانت بعيدة على زيزو الذي كان منفرداً.

الهلال يسيطر في هذه الأثناء كما إنه اقترب كثيراً من شباك الزمالك

6: تصويبة ماريغا الخطيرة أبعدها الحارس عواد بصعوبة

بداية المباراة على أرضية استاد لوسيل المونديالي

التشكيلة الأساسية:

الزمالك المصري

الهلال السعودي