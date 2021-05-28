مباراة الأهلي ونهضة بركان بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة بركان بث مباشر اليوم حصرياً علىbeIN SPORTS
موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان
البث المباشر لمباراة الأهلي ونهضة بركان اليوم الجمعة 28 مايو انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الأهلي ونهضة بركان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM .
مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.