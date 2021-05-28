تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن قمة من العيار الثقيل تجمع الأهلي المصري 🇪🇬 بفريق نهضة بركان المغربي 🇲🇦 في موقعة #كأس_السوبر_الإفريقي 🔥⚽️



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