موعد مباراة إيطاليا واليونان

البث المباشر لمباراة إيطاليا واليونان اليوم السبت 12 تشرين الأول/أوكتوبر انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إيطاليا واليونان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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