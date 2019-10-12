لا تفوتوا مشاهدة مباراة ألمانيا وإستونيا على أرض الأخير إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة إحدى أهم مباريات يوم الأحد سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.

وفرضت مباراة إستونيا وألمانيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل منتخب ألمانيا أن يواصل مستواه ونتائجه الجيدة مؤخراً للانفراد بالصدارة إذ يتعادل برصيده من النقاط مع هولندا وإيرلندا الشمالية حالياً بـ12 نقطة، علماً أن الأخيرة لعبت مباراة أكثر.

مباراة ألمانيا وإستونيا – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ألمانيا وإستونيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ألمانيا وإستونيا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستبث مباراة ألمانيا وإستونيا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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