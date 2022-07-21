ويبحث عشاق الكرة الإفريقية عن مشاهدة البث المباشر لحفل جوائز الأفضل في القارة السمراء وسط رغبة بالتعرف على صاحب جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وأفضل مدرب أيضاً.

بدء حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم



- الوداد الرياضي المغربي ينال جائزة النادي الأفضل في إفريقيا للرجال.

THEY DID IT AGAIN! 🌟



Wydad AC claim Club of the Year Award for the second successive time! ⚪️🔴



👏𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒!👏#CAFAwards2022 pic.twitter.com/8i3PZrildf — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

- المصري محمد الشناوي ينال جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية.

- الغانية بادو تنال جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية وجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا.

- صانداونز أفضل فريق في إفريقيا للسيدات.

مشوارٌ تاريخي! 🤩



سيدات ماميلودي صانداونز يُتوجن بلقب الفريق الأفضل داخل القارة لعام 2022 بعد تتويجهن بأول نسخة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات! 💫#CAFAwards2022 pic.twitter.com/2WsmYoZsql — #CAFAwards2022 - عربي (@caf_online_AR) July 21, 2022

كلمات ترحيبية من مقدمي الحفل وبعض الشخصيات المهمة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للجائزة والتي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح الأربعاء صلاح وماني إلى جانب حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي إدوارد ميندي.

لمن سيفوته البث المباشر لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا فيمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة التي ستبدأ مع انطلاق الحفل.

ولعب ماني دوراً رئيساً في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" ثمّ في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.

وانتهت المواجهتان اللتان اقيمتا في الكاميرون والسنغال لمصلحة "أسود تيرانغا" بركلات الترجيح، حيث سجل ماني ركلتيه في المرتين.

وقدم النجم المصري موسم 2021-2022 رائعًا مع "ريدز"، حيث تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع هدّاف توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين ورابطة الصحافيين المتخصصين بكرة القدم.

وفي التنافس على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا فإنّ القائمة النهائية ضمت كلّ من أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي وكارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري السابق والمغربي وليد الركراكي الذي قاد فريقه الوداد الرياضي المغربي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في المباراة النهائية.

يمكنكم متابعة التغطية الخاصة لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس اعتبارًا من التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على القناة الإخبارية.

