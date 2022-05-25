مشاهدة مباراة روما وفاينورد روتردام

معلومات البث المباشر لمباراة روما وفاينورد روتردام

مشاهدة مباراة روما وفاينورد روتردام فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة روما وفاينورد روتردام نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة وعراقة الفريقين ورغبتهما للصعود على منصة التتويجات القارية.

- 73 حارس فاينورد جوستين بيلو يتصدى بكل قوة لتسديدة صاروخية من الفرنسي جوردان فيرتو.

- د 60 مرت الربع ساعة الأولى بسلام على مرمى روما، لكن فاينورد لا يزال يظهر النوايا الهجومية.

- د 50 كرة أخرى تصطدم بالقائم لمصلحة فاينورد سددها ثيريل مالاسيا، لكن هذه المرة بعد أن ردها باتريسيو.

-د 47 مانسيني بالخطأ يحول الكرة إلى مرمى روما لكن القائم يمنع هز الشباك، ثم باتريسيو يمنع تسديدة أخرى ببسالة تامة، بداية نارية للشوط الثاني.

- بداية الحصة الثانية.

نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدف وحيد.

-د 41 الحارس البرتغالي لنادي روما، روي باتريسيو يتصدى لأخطر كرة هولندية سددها التركي أوركون كوكتشو.

- د 32 زانيلو يسجل الهدف الأول لروما من متابعة داخل منطقة الجزاء.

- انتصف الشوط ولا تزال الخطورة غائبة تماماً من الجانبين.

- د 17 تبديل اضطراري أول بخروج أحد اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم مورينيو وهو مختريان ودخول سيرجيو أوليفيرا.

- د 15 أفضلية فاينورد واضحة بالسيطرة على الكرة، مقابل محاولات لتنظيم الصفوف في روما.

- د 05 بداية هادرة من الجماهير على المدرجات، وهادئة نسبياً على أرض الملعب بين اللاعبين، فاينورد يتسلم زمام الأمور ويحاول البناء من الخلف.

- د 01 الحكم الروماني إستفان كوفاكس يطلق صافرة بداية اللقاء.

- يتطلع لتتويج أول بعدما وصل مرتين لنهائي قاري من قبل، خسر كأس أوروبا في 1984 أمام ليفربول بركلات الترجيح وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991 أمام مواطنه إنتر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

- يبحث فينورد عن لقب قاري رابع، فاز بكأس أوربا 70، والدوري الأوروبي مرتين 74 و2002

- خسر روما اثنتين فقط من مبارياته الـ 12 في دوري المؤتمر، فاز بـ7 وتعادل 2؛ الخسارتين كانوا من الفريق النرويجي بودو غليمت.

مباراة روما وفاينورد - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة روما وفاينورد روتردام اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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