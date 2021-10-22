

مشاهدة مباراة الريان والسد

معلومات البث المباشر لمباراة الريان والسد

مشاهدة مباراة الريان والسد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، بالتزامن مع تدشين استاد الثمامة أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™..

ويأمل الريان في استعادة ذاكرة التتويج حين يواجه السد في نهائي كأس أمير دولة قطر في افتتاح استاد الثمامة المونديالي.

وأنهى الريان بقيادة مدربه لوران بلان تحضيراته للمواجهة بطموح يتمثل في استعادة الثقة إثر النتائج المخيبة الأخيرة في الدوري المحلي وإحراز لقبه الأول منذ بطولة الدوري قبل خمس سنوات والأول في المسابقة منذ ثمانية أعوام.

أما السد حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بسبعة عشر لقبا فيطمح للاحتفاظ باللقب في ظل نتائجه القوية بقيادة مدربه تشافي إيرنانديث.

مباراة الريان والسد - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الريان والسد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS.

وستبث مباراة الريان والسد اليوم الجمعة على الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الريان والسد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

التشكيلة الرسمية لكل من السد والريان