

مشاهدة مباراة قطر وأيرلندا

معلومات البث المباشر لمباراة قطر وأيرلندا

مشاهدة مباراة قطر وأيرلندا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة للعنابي الذي يعدّ العدّة لمونديال 2022.

وفرضت مباراة قطر وأيرلندا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها beIN SPORTS الليلة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة قطر وأيرلندا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة قطر وأيرلندا، ستكون متوفرة مباشرةً على قناة beIN SPORTS.

وستبث مباراة قطر وأيرلندا اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (21:45)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر وأيرلندا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.