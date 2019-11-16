وفرضت مباراة السودان وجنوب افريقيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لحساسية المواجهة التي تختلف أهدافها بين الـ"بلاك ستارز" والـ"بافانا بافانا".

ويأمل منتخب السودان البناء على فوزه الافتتاحي العريض في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ"كان 2021 بالكاميرون" والذي حققه على حساب ضيفه ساو تومي وبرانسيب برباعية نظيفة وذلك لتحقيق خطوة أخرى عملاقة على درب التأهل، ولكن يبقى هذا الهدف صعباً لا سيما أنّ جنوب إفريقيا المضيفة تهدف إلى تجاوز عثرتها في الجولة الأولى على أرض غانا (2-0).

مباراة السودان وجنوب افريقيا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة السودان ومضيفه جنوب افريقيا ستكون متوفرة بشكل مباشر وحصري على beIN SPORTS.



وستبث مباراة السودان وجنوب افريقيا تلفزيونياً يوم الأحد على الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، كما ستبث على الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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