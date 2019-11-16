وفرضت مباراة إيرلندا الشمالية وهولندا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباراة التي تجمع فريقين يتنافسان على بطاقة مؤهلة إلى يورو 2020.

ويأمل منتخب إيرلندا الشمالية أن يستغل عاملي الأرض والجمهور بأفضل طريقة لإرباك حساب المجموعة الثالث فيما يبحث منتخب هولندا عن التأهل المباشر.

مباراة هولندا وإيرلندا الشمالية - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة إيرلندا وهولندا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS.



وستبث مباراة إيرلندا وهولندا يوم السبت العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ستبث تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيرلندا وهولندا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.