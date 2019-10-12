

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج المضيفة فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة النرويج وإسبانيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل منتخب إسبانيا أن يواصل مستواه ونتائجه الجيدة بعدما حقق ستة انتصارات من ست مباريات.

مباراة إسبانيا والنرويج – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة إسبانيا والنرويج في بث مباشر ستنقل على HD2 وسيعلق عليها الزميل علي محمد علي.

وستبث مباراة إسبانيا والنرويج تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إسبانيا والنرويج أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا