

مشاهدة مباراة السد والدحيل المقررة على أرض ملعب الوكرة (أحد ملاعب المونديال) الذي سيفتتح ليلة اللقاء، هي فرصة سانحة لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة السد والدحيل في نهائي كأس أمير قطر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، إضافة لحتمية تحديدها لمسألة حسم اللقب الأغلى.



ويأمل السد أن يتوّج باللقب ويضيفه إلى لقب الدوري القطري خاصة وأنّه يقدم موسماً استثنائياً بينما يريد الدحيل إنقاذ موسمه بأي طريقة.

مباراة السد والدحيل - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة السد والدحيل مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الخميس في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على القناة المفتوحة.

مباراة السد والدحيل يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS افتتاح ملعب الوكرة ووضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة السد والدحيل تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة السد والدحيل أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.