مسيرة مثيرة للجدل لخليلودزيتش مع المنتخب المغربي من قبل beIN SPORTS August 11, 2022 17:02 1:26 دقيقة مسيرة وحيد خليلودزيتش رفقة أسود الأطلس حملت في طياتها الكثير من التقلبات، ما زاد من الأصوات المطالبة لإقالته في أكثر من مناسبة. تقارير إخبارية أسود الأطلس وحيد خليلودزيتش المنتخب المغربي -آخر الفيديوهات 6:12 دقيقة أرسنال يتوهج بقيادة أرتيتا وتألق جيسوس 4:39 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على بورنموث 0:37 دقيقة أستون فيلا يُلحق بإيفرتون خسارته الثانية تواليًا 0:55 دقيقة بيولي: "مواجهة أودينيزي لن تكون سهلة" 0:34 دقيقة ميلان يمدد عقد مدافعه الإنكليزي توموري 0:54 دقيقة أثبيليكويتا سعيد بالبقاء مع تشيلسي 0:28 دقيقة واتفورد يحسم مواجهته الصعبة أمام بيرنلي 3:16 دقيقة التفاؤل يسود أنصار آرسنال قبل مواجهة ليستر سيتي 3:08 دقيقة يونايتد يسيطر على عناوين الصحافة الإنكليزية 3:24 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لتأكيد بدايته القوية