مسيرة حافلة لفيالي في إيطاليا وإنكلترا من قبل beIN SPORTS January 6, 2023 18:14 4:01 دقيقة نبذة عن مسيرة نجم الكرة الإيطالية السابق جانلوكا فيالي الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 58 عاماً بعد صراع مع المرض. تقارير إخبارية جانلوكا فيالي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة البرازيلي سانتوس ينتقل من فاسكو دي غاما إلى تشلسي 0:50 دقيقة ريال مدريد يعدّ العدّة لمواجهة فياريال 0:39 دقيقة خليجي 25: التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق وعمان 0:37 دقيقة بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة لإقامة معسكره الشتوي 4:01 دقيقة مسيرة حافلة لفيالي في إيطاليا وإنكلترا 1:40 دقيقة حزن عالمي وإيطالي عميق عقب رحيل فيالي 0:46 دقيقة تقارير - نابولي يقدّم عرضاً لضمّ أوناحي من أنجيه 0:37 دقيقة مانشستر يونايتد يستعير "بوتلاند" من كريستال بالاس 1:05 دقيقة العطية يحافظ على صدارة الترتيب في رالي داكار 0:39 دقيقة تشيفيرين المرشح الوحيد لرئاسة الـ"يويفا"