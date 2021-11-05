مستقبل فيغولي مع غلطة سراي على المحك من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 20:34 2:34 دقيقة لا يمر الجزائري سفيان فيغولي لاعب غلطة سراي بفترة جيدة مع فريقه فهو لم يسجل في الدوري سوى هدف وحيد وصنع آخر ليكون مستقبله مع الفريق التركي على المحك خصوصاً وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم. تقارير إخبارية سفيان فيغولي غلطة سراي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة الأهلي يحسم مواجهة الديربي أمام الزمالك 0:29 دقيقة المحرق يتوّج بكأس الاتحاد الآسيوي 0:35 دقيقة روسيا في نهائي كأس بيلي جين كينغ 2:34 دقيقة مستقبل فيغولي مع غلطة سراي على المحك 0:36 دقيقة هوركاش يتأهل إلى البطولة الختامية 4:51 دقيقة تعرف على موعد تقديم تشافي مدرباً جديداً لبرشلونة 0:26 دقيقة تشافي يودع لاعبي السد بالدموع 4:03 دقيقة أصداء موافقة السد على انتقال تشافي لبرشلونة 3:52 دقيقة لماذا غاب لابورتا عن المفاوضات مع السد بشأن تشافي؟ 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة