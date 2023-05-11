مساعد مدرب منتخب سوريا يشير إلى صعوبة المجموعة May 11, 2023 15:06 1:09 دقيقة اعتبر المصري محمود فايز مساعد مدرب منتخب سوريا أنّ القرعة وضعت نسور قاسيون في مجموعة صعبة رفقة أستراليا القوية وأوزبكستان المتطورة. وجاء منتخب سوريا ضمن المجموعة الثانية رفقة أستراليا وأوزبكستان والهند. مقابلات منتخب سوريا كأس آسيا 2023 -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الاتحاد الإفريقي يرفض طعن الترجي 0:28 دقيقة مونبلييه يعلن تعاقده مع الدولي الأردني التعمري 1:50 دقيقة محمد أمين يتحدث عن مجموعة المنتخب السعودي 1:09 دقيقة مساعد مدرب منتخب سوريا يشير إلى صعوبة المجموعة 0:45 دقيقة يورغن كلينسمان يشيد بالبنى التحتية الموجودة في قطر 2:42 دقيقة أحمد عيسى: "مجموعة متوازنة" 2:44 دقيقة مهدي كريم يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد 2:10 دقيقة عدنان حمد: "بإمكاننا الوصول إلى أدوار متقدمة" 0:30 دقيقة مكرم دبوب متفائل بحظوظ فلسطين 1:06 دقيقة كيروش: "مهمتي هي بناء منتخب قطري قوي وصلب"