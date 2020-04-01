مسؤول رياضي عراقي يحوّل بيته إلى مصنع للكمامات April 1, 2020 17:03 2:15 دقيقة في بادرة تظهر إسهام الرياضيين العراقيين في التصدي لوباء كورونا، حوّل أسعد الساعدي نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة المضرب بيته إلى مصنع للكمامات والقفازات الطبية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:47 دقيقة لا إصابات بفيروس كورونا بين عمّال مونديال قطر 2022 0:49 دقيقة أحمد: "قرارات الكاف مرتبطة بتطور الأوضاع الصحية" 12:09 دقيقة بعيداً عن "كورونا"...مقابلة شيقة وصريحة مع زيكو 0:35 دقيقة إبراهيموفيتش لن يجدّد عقده مع ميلان 0:45 دقيقة لا بوادر لاستئناف الموسم الكروي في إنكلترا 1:04 دقيقة أحمد فتحي يعلن رحيله عن الأهلي 0:27 دقيقة تمديد تعليق جميع الأنشطة الرياضية في الجزائر 0:55 دقيقة برشلونة يوفر 14 مليون يورو شهريا بعد تخفيض الرواتب 4:10 دقيقة إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب