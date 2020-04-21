مزيد من التوافق بين الاتحاد ورابطة الدوري الإسباني من قبل beIN SPORTS April 21, 2020 10:53 2:12 دقيقة بعد أن أسفر اجتماع مطول بين الهيئتين المشرفتين على كرة القدم الإسبانية برعاية حكومة البلاد،عن اتفاق نادر جمع رئيس الاتحاد لويس روبياليس ورئيس الرابطة خافيير تيباس ، بات الأمل قائما في حدوث مزيد من ال تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة حل اللجنة المستقلة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال 0:34 دقيقة وضع ملعب المريخ تحت تصرف وزارة الصحة السودانية 2:12 دقيقة مزيد من التوافق بين الاتحاد ورابطة الدوري الإسباني 0:36 دقيقة مبادرة من أتليتيكو مدريد للمتضررين جراء الكورونا 2:26 دقيقة بشكتاش يستأنف تدريباته مجازفا 0:43 دقيقة استقبال حافل لبعثة "ووهان زال" بعد غياب 3 أشهر 0:36 دقيقة أتلتيكو مدريد يعير مطابخ ملعبه لبلدية مدريد 0:51 دقيقة مارتينيث: الأمور تسير بشكل جيد مع إدين هازار 12:09 دقيقة موجز الأخبار 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية