مزاعم حول انتهاكات أخلاقية بدوري السيدات الأميركي من قبل beIN SPORTS October 11, 2021 15:35 3:46 دقيقة فتح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، تحقيقا بشأن انتهاكات أخلاقية تخص دوري السيدات لكرة القدم، على خلفية اتهام عدد من اللاعبات مدربَ فريق نورث كارولينا بول رايلي بمضايقتهن أخلاقيا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة منتخب ليبيا يستضيف نظيره المصري في مواجهة مصيرية 1:41 دقيقة جدلية حول هدف الفوز لمبابي.. ما مدى صحته؟ 3:46 دقيقة مزاعم حول انتهاكات أخلاقية بدوري السيدات الأميركي 2:37 دقيقة شفيونتك إلى رابع أدوار بطولة إنديان ويلز 0:56 دقيقة العطية يواصل سيطرته على رالي المغرب 0:38 دقيقة إقالة مارتينس من تدريب المنتخب الموريتاني 0:42 دقيقة ألمانيا للثأر من مقدونيا الشمالية وحسم التأهل 0:40 دقيقة بنما تلحق الهزيمة الأولى بأميركا والمكسيك تتصدر 3:52 دقيقة تشيلي تحقق فوزها الثاني 5:28 دقيقة الأرجنتين تقسو على الأوروغواي