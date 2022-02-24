وكان الفريق الأذربيجاني خسر ذهاباً أمام مرسيليا 1-3، كما تخلّف في مطلع مباراة الإياب في باكو بهدف للسنغالي باب غي (12).



وحصلت حادثة غريبة في الدقيقة 34 عندما سجل لاعب قره باغ السنغالي إبراهيما وادجي هدفاً واضحاً بيده احتج عليه كثيراً لاعبو مرسيليا لا سيما في ظل عدم وجود تقنية الحكم المساعد "في اي ار" في هذه المسابقة.



وفي أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، توجه وادجي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلا الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقنعاه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب السنغالي بأنّه لمس الكرة بيده قبل تسجيله.



واستكملت المباراة بعد أن توقفت قرابة العشر دقائق بسبب هذه الحادثة.



وقال الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة: "سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما إذا كان سجل الهدف بيده، فرد إيجاباً، فطلب الفريق صاحب الأرض من الحكم إلغاء الهدف. إنه تصرف نادر ومفعم بالروح الرياضية".



وأضاف ماتيو غندوزي الهدف الثاني في الدقيقة 77 والأميركي كونراد دي لا فوينتي الثالث (90+2).



بدوره لم يجد ليستر سيتي صعوبة في تخطي ريندرز المغمور بفوزه عليه 3-1 بعد أن تقدم عليه ذهاباً أيضاً 4-1.



وتناوب على تسجيل أهداف ليستر سيتي كل من هارفي بارنز (2) وجيمس ماديسون (70 و74)، فيما سجل للخاسر ستيفان أودي (84).





وتأهل أيضاً آيندهوفن الهولندي إلى الدور المقبل.