مراسم تتويج ليفربول بدرع الاتحاد الإنكليزي من قبل beIN SPORTS July 30, 2022 20:34 3:28 دقيقة هي فرحة أول الألقاب، وفرحة انطلاقة ناجحة لموسم كروي سيشهد العديد من المعارك الكروية، لاعبو ليفربول يتقلدون وسام الفوز بدرع الاتحاد الإنكليزي لأول مرة في عهد مدربه الفذ يورغن كلوب. تقارير إخبارية مانشستر سيتي ليفربول درع الاتحاد الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة نوريتش سيتي ينهزم أمام كارديف سيتي 1:04 دقيقة ليفركوزن يودع كأس ألمانيا مبكراً 0:39 دقيقة رونالدو يعود لتدريبات يونايتد 1:28 دقيقة ستانوي: "ثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز" 0:30 دقيقة الألمانيات يتجهّزن للنهائي 0:29 دقيقة فان فلوتن تفوز بالمرحلة الـ7 من طواف فرنسا للسيدات 0:21 دقيقة ميلان يعير دانييل مالديني لسبيتسيا 0:59 دقيقة مونتشي يكشف أن كوندي كان أقرب لتشيلسي 2:12 دقيقة كلوب: "كانت مباراة ممتعة" 3:28 دقيقة مراسم تتويج ليفربول بدرع الاتحاد الإنكليزي