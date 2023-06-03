مراسم تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات June 3, 2023 20:01 6:02 دقيقة شهدت مراسم تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات فرحة عارمة من قبل سيدات الفريق الكاتالوني بعد الفوز الصعب على فولفسبورغ 3-2. تقارير إخبارية برشلونة دوري أبطال أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة حضور جماهيري لافت 0:38 دقيقة تضامن لافت من باريس سان جيرمان مع ريكو 14:00 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفريق الوداد الرياضي 5:51 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفريق الأهلي المصري 5:36 دقيقة كاسبر رود يصعد إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس 6:02 دقيقة مراسم تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 0:52 دقيقة باريس سان جيرمان يودع ميسي 1:09 دقيقة تين هاخ: "نشعر بخيبة أمل كبيرة" 2:08 دقيقة غوارديولا: "كنا الأفضل في المباراة" 5:33 دقيقة برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا للسيدات