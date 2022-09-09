مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 23:12 9:33 دقيقة شاهد مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل عقب فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح (4-1) وذلك بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1. تقارير إخبارية الزمالك المصري الهلال السعودي كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة الشوربجي إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 0:42 دقيقة تشافي يأمل في فك عقدة قادش وتحقيق الفوز عليه 0:46 دقيقة حرمان المريخ السوداني من التعاقدات لثلاث فترات 9:33 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل 1:00 دقيقة ياسر الشهراني: "الأجواء كانت جميلة" 1:49 دقيقة سيف الدين الجزيري يتحدث عن أسباب خسارة الزمالك 0:40 دقيقة المنتخب السنغالي يواجه بوليفيا ودياً 1:41 دقيقة سلمان الفرج: "الهلال استحق التتويج باللقب" 0:38 دقيقة شيكابالا يشيد بتنظيم كأس سوبر لوسيل 5:12 دقيقة الهلال السعودي بطلاً لكأس سوبر لوسيل