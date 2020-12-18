مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 19:15 1:04 دقيقة شاهد أبرز لحظات مراسم تتويج فريق السد بلقب كأس أمير دولة قطر إثر فوزه في النهائي على حساب العربي 2-1 اليوم الجمعة. تقارير إخبارية تتويج العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة الذوادي يتحدث عن نجاح قطر في تنظيم البطولات الكبرى 2:03 دقيقة عبد الكريم حسن يشيد بالتنظيم الدفاعي لفريق العربي 1:21 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الفوز والعربي قدّم مباراة جيدة" 1:04 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر 6:41 دقيقة السد يتوج بكأس أمير دولة قطر 1:03 دقيقة بونجاح يظهر من جديد 1:07 دقيقة أرون غونارسون يدرك التعادل للعربي 0:46 دقيقة بونجاح يدوّن اسمه في تاريخ ملعب الريان المونديالي 2:00 دقيقة الكشف عن التصميم الجديد لكأس أمير دولة قطر 1:42 دقيقة رسمياً...افتتاح استاد الريان المونديالي