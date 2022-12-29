مراسم العزاء وتوديع بيليه في مدينة سانتوس من قبل beIN SPORTS December 29, 2022 22:58 3:02 دقيقة أكدت مراسلة beIN SPORTS بأن مدينة سانتوس ستحتضن مراسم العزاء وتوديع الأسطورة البرازيلية بيليه. مقابلات تقارير إخبارية بيليه -آخر الفيديوهات 5:02 دقيقة أتليتيكو مدريد يتجاوز مطب إلتشي بنجاح 4:48 دقيقة مارسيليا يحقق فوزاً كبيراً على تولوز 3:02 دقيقة مراسم العزاء وتوديع بيليه في مدينة سانتوس 12:40 دقيقة مسيرة مميزة ومذهلة للأسطورة بيليه 1:52 دقيقة نجوم كرة القدم ينعون الأسطورة بيليه 5:14 دقيقة حزن في إيطاليا بعد سماع خبر وفاة بيليه 7:37 دقيقة صدمة في إسبانيا بعد إعلان وفاة بيليه 2:21 دقيقة رحل بيليه تاركاً خلفه إرثاً رياضياً ساحراً 4:17 دقيقة وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه 3:08 دقيقة الكشف عن تعويذ كأس أمم إفريقيا للمحليين