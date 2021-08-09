وأصدر الاتحاد السويسري بياناً جاء فيه "وقع مراد ياكين صباح الاثنين عقداً حتى نهاية تصفيات كأس العالم عام 2022 مع إمكانية التجديد. سيستلم مهمته مباشرة قادماً من نادي اف سي شافهاوس".

وقال متحدث باسم الاتحاد السويسري لكرة القدم لوكالة فرانس برس "على الرغم من صغر سنه يملك مراد ياكين خبرة كبيرة في مجال التدريب".

وأعرب ياكين عن سعادته للاشراف على تدريب منتخب بلاده بقوله "لطالما كان المنتخب الوطني قصة حب بالنسبة الي عندما كنت لاعباً في صفوفه. إنه فخر كبير لي كوني سأمثل منتخب بلادي كمدرب له. انا واثق من قدرتنا على التأهل إلى كأس العالم وبأننا سنحتفل بإنجازات جديدة".

وكان ياكين دافع كلاعب عن ألوان أندية بازل وغراسهوبرز زيوريخ السويسريين، قبل الانتقال الى الدوري الالماني حيث لعب مع شتوتغارت وكايزرسلوترن ثم مع فنربهتشه التركي. خاض 49 مباراة دولية مع سويسرا وسجل 4 أهداف.

أما على صعيد التدريب، فأشرف على أندية سبارتاك موسكو الروسي وسيون السويسري ومواطنه شافهاوس.

