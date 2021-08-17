مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 22:45 1:28 دقيقة أكد مراد حديود لاعب المنتخب المغربي السابق أن مجموعة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقة والتي ضمت إلى جانب المغرب، كل من غانا، جزر القمر والغابون في المتناول. مقابلات كأس أمم أفريقيا المنتخب المغربي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب 1:28 دقيقة مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول 4:47 دقيقة قراءة في مجموعة تونس ضمن كأس الأمم الإفريقية 2:55 دقيقة العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات 2:47 دقيقة الجعايدي يعود لناديه الأم الترجي 1:29 دقيقة فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا 0:53 دقيقة فاران سعيد بانتقاله إلى مانشستر يونايتد 0:27 دقيقة راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة 1:07 دقيقة مجموعات متوازنة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 0:34 دقيقة بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية