مدينة مار ديل بلاتا تفخر بإيميليانو مارتينيز من قبل beIN SPORTS January 16, 2023 19:58 3:09 دقيقة حارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أحدث ثورةً في مدينة مار ديل بلاتا الساحلية مسقط رأسه، عقب التتويج بكأس العالم FIFA قطر 2022™، ومن قبلها كوبا أميركا في البرازيل. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ إيميليانو مارتينيز -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة تقارير تؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بحارس دورتموند 3:09 دقيقة مدينة مار ديل بلاتا تفخر بإيميليانو مارتينيز 1:10 دقيقة تعادل مالي وأنغولا وفوز الكاميرون 3:19 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:13 دقيقة أبرز أصداء فوز برشلونة بلقب السوبر الإسباني 3:10 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:26 دقيقة العراق يتغلب على منتخب قطر ويتأهل لنهائي خليجي 25 5:42 دقيقة ميدفيديف يعبر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا 0:41 دقيقة ألياسيم يتخطى عقبة الدور الأول بفوز صعب 0:33 دقيقة فاينورد يواصل صدارته للدوري الهولندي