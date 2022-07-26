مدرسة التدريب البرتغالية باتت الاتجاه السائد في مصر من قبل beIN SPORTS July 26, 2022 14:37 3:23 دقيقة باتت المدرسة البرتغالية الاتجاه السائد في التعاقد مع المدربين للعمل في مصر، حيث وصل العدد إلى خمسة مدربين برتغاليين من بينهم ثلاثة يشغلون أهم الوظائف الكروية المصرية. تقارير إخبارية مصر -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة هل تنتهي رحلة فيرنر مع تشيلسي ؟ 2:28 دقيقة السد القطري يعرض كواليس الكشف عن قميصه الجديد 2:38 دقيقة تدشين الموسم الجديد من الدوري القطري 3:23 دقيقة المدرسة البرتغالية باتت الاتجاه السائد في مصر 0:43 دقيقة رونالدو يعود لمانشستر للاجتماع بإدارة يونايتد 6:48 دقيقة الدوري السوداني: الهلال بحاجة لنقطة 2:59 دقيقة طائرة باسم "مارادونا" ستحط في قطر 0:27 دقيقة أياكس يقدم لاعبه الجديد كونسيساو 0:36 دقيقة "الرحلة" الكرة الرسمية لدوري نجوم قطر 0:27 دقيقة نايف أكرد يخضع لجراحة ناجحة