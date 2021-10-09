مدرب منتخب المغرب داخل الصالات فخور بإنجاز فريقه من قبل beIN SPORTS October 9, 2021 15:30 1:19 دقيقة قال هشام الدكيك مدربُ المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات، إنه فخورٌ بالإنجاز الذي حققه الفريق ببلوغه ربع نهائي كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في ليتوانيا، بعد أن سبق له التتويجُ بطلاً لإفريقيا والعرب. مقابلات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة المنتخب المغربي ينشد الانتصار من بوابة غينيا بيساو 1:14 دقيقة ليبرون جيمس يؤكد أن ليكرز يحتاج لمزيد من الوقت 1:55 دقيقة مواجهة مرتقبة بين قطر والبرتغال 1:19 دقيقة مدرب منتخب المغرب داخل الصالات فخور بإنجاز فريقه 0:39 دقيقة ناصر العطية يتألّق في أولى مراحل رالي المغرب 0:44 دقيقة مدرب أندورا يتحدث عن إيجابيات مواجهة إنكلترا 0:40 دقيقة بداية موفّقة لموراي في بطولة إنديان ويلز 2:37 دقيقة منتخب إنكلترا يسعى للتغلب على صعوبات العشب الصناعي 0:30 دقيقة مباراة قطر والبرتغال: التغطية الخاصة 0:32 دقيقة كوفيد-19 يحرم رابيو من نهائي دوري الأمم الأوروبية