وأعلن رونار مدرب السعودية في حسابه الرسمي عبر تويتر على الإنترنت اليوم السبت أنّه أراد دعم الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا مطالباً الجميع بالحفاظ على صحتهم والجلوس في منازلهم.

وتوقف النشاط الرياضي المحلي في السعودية والدولي داخل قارة آسيا وجميع قارات العالم منذ أكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وغرّد رونار الذي استلم تدريب السعودية في يوليو العام الفائت: "قررت المشاركة من جهتي في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي"، مؤكداً أن المبادرة جاءت لدعم المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.

وخاض رونار (51 عاماً) تجارب ناجحة في إفريقيا بعدما فاز بكأس القارة مرتين، إحداهما مع زامبيا والأخرى مع كوت ديفوار.

I decided to participate at my level in the support of the country's health administrations by reducing my salary. I took this initiative in order to support all the efforts made in the fight against the #cononavirus. Wishing you all the best, stay at home.@SaudiNT @AbdulazizTF pic.twitter.com/gF0cbEDjRW — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 25, 2020

وخفض العديد من مدربي المنتخبات حول العالم رواتبهم نظراً لإيقاف المباريات الدولية وحتى مباريات الأندية بسبب فيروس كورونا، لكن التخفيض كان في بعض الأحيان لصالح دولهم الأم (المدربون الأجانب) أو لصالح البلاد التي يعملون بها.

ولاقت مبادرة رونار تجاوباً إيجابياً من جانب بعض المغردين في السعودية ظهرت من خلال التعليقات التي نشروها على تغريدته.

وغردت صفحة المنتخب السعودي الرسمية عبر تويتر: "شكراً لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس كورونا".