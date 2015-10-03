تعرّض مدرب فولسفبورغ، ديتر هيكنغ لموقف محرج حين طُرد من لقاء فريقه الذي خسره (0-2) ضد مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد أن رفع الحكم فيلكس تزفايير له البطاقة الحمراء، صعد هيكنغ ليجلس بين جماهير مونشنغلادباخ عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 0-0 ورحب به أحد جماهير الفريق المنافس، ولكن بعد مرور نحو دقيقة، تلقت شباك فولفسبورغ الهدف الأول فقام المشجع نفسه بفرحة مبالغة وموجّهة نحو المدرب الـ"مسكين".

وتلقى بطل كأس السوبر الألمانية خسارته الثانية هذا الموسم بالدوري، فتجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الثامن عشر.