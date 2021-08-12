مدرب بروسيا دورتموند: "يجب أن تتوفر الكثيرُ من الأشياء للفوز بالدوري" من قبل beIN SPORTS August 12, 2021 20:06 0:57 دقيقة اعتبر ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند أنه يجب أن يتوفرَ الكثيرُ من الأشياء معاً للفوزِ بلقب ِالدوري. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة أقطاب الليغا الثلاثة في أوضاع متباينة 0:55 دقيقة أندية إسبانية تصادق على اتفاقية جديدة 0:52 دقيقة تسيتسيباس يحتفل بميلاده الـ23 بأفضل طريقة 0:40 دقيقة سابالينكا إلى ثمن نهائي بطولة مونتريال 0:47 دقيقة تشيلسي لن يفتح كامل مدرجات ملعبه ضد كريستال بالاس 1:10 دقيقة ناغيلسمان يشيد بـ"مونشنغلادباخ" 0:57 دقيقة روزه يتحدّث عن لقب الدوري الألماني 0:36 دقيقة روميلو لوكاكو ينتقل رسمياً إلى تشيلسي 0:42 دقيقة بييلسا يمدد عقده مع ليدز لموسم إضافي 12:05 دقيقة ما المركز الذي سيشغله ميسي في باريس سان جيرمان؟