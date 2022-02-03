مدرب المغرب يعد الجماهير بعودة الأسود إلى سكة النجاحات من قبل AFP February 3, 2022 19:12 2:48 دقيقة في الرباط وعقب إخفاق الأسود في تجاوز ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا عقد المدرب وحيد خليلودزيتش ندوة صحافية تناول فيها بعض أسباب الخروج من البطولة واعدا باستعادة حياة النجاح. كأس العالم وحيد خليلودزيتش منتخب المغرب -آخر الفيديوهات 6:42 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة مصر والكاميرون 0:56 دقيقة محمد عبد المنعم: "هدفنا إسعاد الشعب المصري" 1:48 دقيقة أبو جبل: "لم ندخر جهدا لانتزاع التأهل إلى النهائي" 4:18 دقيقة مصر تتغلّب على الكاميرون وتلاقي السنغال في النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 0:39 دقيقة الجزيرة يستهل كأس العالم للأندية بانتصار عريض 2:48 دقيقة مدرب المغرب يعد بعودة الأسود إلى سكة النجاحات 1:01 دقيقة كاسيريس يبدي سعادته بالانضمام إلى ليفانتي 0:44 دقيقة برشلونة يقدّم أوباميانغ لوسائل الإعلام 3:21 دقيقة رفع أعلام آخر الدول المتأهلة إلى كأس العالم