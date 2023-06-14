محمود حسن تريزيغيه يتحدّث عن تأهل المنتخب المصري إلى كأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS June 14, 2023 22:48 1:04 دقيقة عبّر محمود حسن تريزيغيه عن سعادته لوصول المنتخب المصري إلى كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023 مشيراً إلى أن منتخب الفراعنة سيكون هناك من أجل المنافسة على اللقب. مقابلات المنتخب المصري محمود تريزيغيه -آخر الفيديوهات 6:09 دقيقة كرواتيا تتخطى هولندا بعد التمديد وتبلغ النهائي 1:04 دقيقة تريزيغيه يتحدّث عن الوصول إلى كأس أمم إفريقيا 3:47 دقيقة المنتخب المصري يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 1:08 دقيقة ألمانيا تنتظر بشغف يورو 2024 0:31 دقيقة الأمينة العامة للفيفا ستغادر منصبها بنهاية العام 0:50 دقيقة انطلاق الميركاتو الصيفي المحلّي في "البريميرليغ" 0:40 دقيقة كولن يتعاقد مع لوكا فالدشميت على سبيل الإعارة 1:28 دقيقة رود خوليت يتحدّث عن مواجهة هولندا وكرواتيا 0:52 دقيقة حرمان مشجع لتوتنهام من دخول الملاعب لمدة 3 أعوام 0:42 دقيقة ريال مدريد يوقع رسمياً مع بيلينغهام