وضمت اللائحة الدولي المصري محمد صلاح المتوج مع ليفربول الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا وزميله الهولندي، المدافع المميز فيرجيل فان ديك والساحر الأرجنتيني ليونيل مسي و"الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي ما يلي اللائحة كاملة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)

الهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة الإسباني)

الهولندي ماتايس دي ليخت (يوفنتوس)

البلجيكي إيدين هازار (ريال مدريد الإسباني)

الإنكليزي هاري كين (توتنهام الإنكليزي)

السنغالي ساديو مانيه (ليفربول)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول)

وسوف يتم الإعلان عن اسم الفائز بهذه الجائزة يوم 23 أيلول/سبتمبر 2019 ضمن الحفل الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية.



