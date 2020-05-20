محمد بركات يجبر "الويكيبيديا" على تغيير معلوماتها من قبل beIN SPORTS May 20, 2020 18:50 6:08 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 23:21 دقيقة لقاء خاص مع نجم ريال مدريد بريدراغ مياتوفيتش 6:08 دقيقة محمد بركات يجبر "الويكيبيديا" على تغيير معلوماتها 0:40 دقيقة مدرب أونيون برلين يعود إلى قيادة الفريق 2:00 دقيقة إعادة انتخاب "تابيا" رئيساً للاتحاد الأرجنتيني 0:34 دقيقة اتحاد الكرة الكويتي يحدد موعد عودة نشاطه 0:50 دقيقة حكومة بافاريا توافق على إقامة نصف نهائي الكأس 0:29 دقيقة مساعد مدرب بيرنلي يصاب بفيروس كورونا 1:29 دقيقة لا مخاوف في ليستر من عودة التدريبات الجماعية 0:35 دقيقة رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية تُلغي جوائزها 0:49 دقيقة اليويفا يفكر في تغيير نظام بطولتي الأندية