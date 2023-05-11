محمد أمين يتحدث عن مجموعة المنتخب السعودي من قبل beIN SPORTS May 11, 2023 15:13 1:50 دقيقة أكد محمد أمين، مساعد مدرب المنتخب السعودي، بأن المجموعة متوازنة مشيراً إلى وجود جهاز فني جديد سيقوم بالإشراف على المقاليد الفنية للأخضر السعودي. مقابلات المنتخب السعودي كأس آسيا قطر 2023 -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الاتحاد الإفريقي يرفض طعن الترجي 0:28 دقيقة مونبلييه يعلن تعاقده مع الدولي الأردني التعمري 1:50 دقيقة محمد أمين يتحدث عن مجموعة المنتخب السعودي 1:09 دقيقة مساعد مدرب منتخب سوريا يشير إلى صعوبة المجموعة 0:45 دقيقة يورغن كلينسمان يشيد بالبنى التحتية الموجودة في قطر 2:42 دقيقة أحمد عيسى: "مجموعة متوازنة" 2:44 دقيقة مهدي كريم يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد 2:10 دقيقة عدنان حمد: "بإمكاننا الوصول إلى أدوار متقدمة" 0:30 دقيقة مكرم دبوب متفائل بحظوظ فلسطين 1:06 دقيقة كيروش: "مهمتي هي بناء منتخب قطري قوي وصلب"